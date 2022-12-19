В московском районе Марьино освободили территорию от 25 самостроев

Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земельного участка и ликвидировала комплекс незаконных построек на юго-востоке Москвы. От самостроя освободили свыше девяти тысяч квадратных метров территории. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Специалисты обнаружили 25 самовольно возведенных построек на земельном участке по адресу: ул. Донецкая, вл. 40 с помощью квадрокоптеров при облете территории Юго-Восточного административного округа.

«Объекты общей площадью 737 квадратных метров, среди которых бытовки, навесы, пост охраны, хозяйственные и складские строения, были размещены без соответствующей документации. Также инспекторы зафиксировали очаги захламления. Кроме того, участок был незаконно огорожен забором протяженностью 150 погонных метров, – пояснил Иван Бобров. - Городская земля в аренду не предоставлялась и использовалась в коммерческих целях – в самостроях работали мастерские по ремонту автомобилей. В результате незаконные объекты были демонтированы, участок освобожден».

Он добавил, что для выявления и пресечения нарушений в имущественно-земельной сфере и получения полной информации о фактическом использовании земельного участка Госинспекция применяет современные инструменты и методы контроля, в том числе квадрокоптеры.