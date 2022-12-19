Правоохранители опровергли версию о суициде дочери солиста «На-На» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В правоохранительных органах заявляют, что версии о попытке суицида или наркотиках ничем не подтверждены. Об этом KP.RU заявил источник в органах правоохранения.

Источник сообщает, что дочь известного музыканта несколько месяцев принимала психотропы-антидепрессанты. Алена Политова жаловалась в последнее время на резкие перепады настроения.

Причиной ее отравления и стали несколько подобных таблеток.

Владимир Политов узнал о случившемся, только прилетев в Москву с гастролей. В палату к дочери солиста группы «На-На» пока не пускают. Родственникам разрешат увидеть Алену уже после того, как ее переведут из реанимации в обычную палату.

Ей уже промыли желудок, и на данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что вечером 18 декабря 22-летней девушке стало плохо в московской квартире и она потеряла сознание. В реанимации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.