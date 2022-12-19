Вандал разбил стекло кулаком в вестибюле станции «Александровский сад» московского метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло входной двери вестибюля. Он подошел к ней и ударил по стеклу кулаком, в результате чего оно разбилось, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Нарушителя задержали сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене. Это произошло на станции «Александровский сад» Филевской линии.

По имеющимся данным, отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Задержанному избрали меру принуждения в виде обязательства явки.

Ранее KP.RU писал, что в московском метро мужчина напал на одного из пассажиров. Нападавший выхватил у мужчины смартфон и стал угрожать ножом. Потерпевший сообщил о нападении по экстренной связи «пассажир-машинист». Агрессивного мужчину задержали, холодное оружие изъяли. Похищенный телефон правоохранители вернут владельцу в ближайшее время.