В новогодние каникулы на ВДНХ можно посетить всей семьей более 50 событий - Сергунина

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Квесты, лекции, мастер-классы, экскурсии по выставке и музейным павильонам, спортивные активности на самом большом катке столицы. Все это и многое другое ждёт горожан и туристов в новогодние каникулы на ВДНХ (афиша - на официальном сайте). Некоторыми подробностями программы первой недели января 2023 года поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Разные площадки ВДНХ подготовили на новогодние каникулы больше 50 событий для всей семьи. Центр “Космонавтика и авиация” приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности “Слово” проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей, в павильоне “Рабочий и колхозница” и на катке покажут спектакли», — рассказала Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

КОНКРЕТНО

С 1 по 8 января, 10.00 - 22.00 - квесты, посвященные Древнему Китаю, для участников в возрасте от 6 до 18 лет в павильоне №21.

2 января, 14.00 - лекция о традициях встречи Рождества в старину в музее славянской письменности «Слово».

3 января, 12.00 - мастер-класс «Сказочный лес» по созданию поделки из природных материалов в экоцентре «Пчеловодство».

4 января, 11.00 — там же пройдёт лекция о жизни диких животных зимой.

С 2 по 5 января:

- на ледовой площадке с 11.30 - зарядка и спортивная программа с аниматорами, с 17.30 - занятия в детской школе фигурного катания.

С 2 по 8 января:

- познавательные экскурсии «Новый год и Рождество в космосе» в центре «Космонавтика и авиация»;

- прогулки с гидом по нарядным аллеям ВДНХ с рассказом о традициях зимних праздников и лучших местах для фотосъемки;

- костюмированные представления на площади Промышленности и выводном круге - уличные театры с актерами в образах героев русских сказок;

- ярмарка и тюбинговая горка - около павильона №57;

- с 11.00 до 17.00 - VR-игра в экоцентре «Пчеловодство», во время которой можно поучаствовать в сборе меда, увидеть на заводе процесс его откачки и розлива;

- катания на детских квадроциклах - на площади Промышленности около интерактивного комплекса «Буран».

5 и 8 января, 13.00 - рождественские мастер-классы в экоцентре «Пчеловодство», на которых научат создавать подарочный набор - из свечи из воска и расписной деревянной игрушки

6 января, 15.00 - постановка «Рождество» в павильоне «Рабочий и колхозница». Зрители услышат такие музыкальные инструменты, как гусли, цитру, флейту, варган и трещотки.

7 января

- 11.00 - экскурсия на коньках «Ледовая сказка»;

- 16.00 - иммерсивный спектакль «Рождество желаний» на катке ВДНХ. Там же - игры, соревнования и выступления фигуристов.

8 января, 14.00 - мастер-класс по каллиграфии для детей в музее славянской письменности «Слово».