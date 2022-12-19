Дочь солиста группы «На-На» Алена Политова вышла из комы в московской больнице

Дочь солиста группы «На-На» вышла из комы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о состоянии своей 22-летней дочери. Девушка вышла из комы, но пока находится в тяжелом состоянии. Как сообщает РЕН ТВ, временно ее будут наблюдать в реанимации.

Напомним, 22-летнюю Алену госпитализировали в московскую больницу с отравлением. Источник KP.RU рассказал, что вероятной причиной отравления стала ненамеренная передозировка психотропными антидепрессантами, которые девушка пила в последние месяцы.

Сообщалось, что Алена Политова находится в коме. Сейчас, по словам отца девушки, ее уже перевели в реанимацию, однако она все еще слабая. В ближайшее время за ней будут наблюдать врачи. Подробности произошедшего артист раскрывать не стал, сославшись на то, что случившееся — семейные дела.