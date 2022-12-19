В Москве жильцы коммуналки 15 лет жили с покойником по соседству Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве жильцы коммуналки почти 15 лет жили по соседству с умершим человеком. Только 17 декабря жительница квартиры в одной из комнат случайно обнаружила скелет.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось на улице Берзарина. Одна из соседок пришла в ужас, узнав с кем жила все это время.

Прибывшим полицейским женщина рассказала такую историю. Покойный – ее сосед Михаил, 1954 года рождения. Раньше в трехкомнатной коммуналке жила она с мужем и детьми, еще одна женщина по имени Ольга, которая перебралась в новую квартиру, но продолжала платить коммуналку. И Михаил – моряк дальнего плавания, который после выхода на пенсию спился.

После переезда Ольга не появлялась в коммуналке, и Михаил перебрался в ее комнату, а вещи соседки перенес в свою. Разрешения ни у кого не просил, в итоге до хозяйки эта информация дошла совсем недавно.

А тогда в 2007 году Михаил вскоре после переезда пропал. Так как родни у него не было, да и сосед он был проблемный, искать его не торопились.

Только в 2021 году женщины обратились в суд, чтобы признать мужчину пропавшим без вести, после чего разделили его комнату в равных долях.

Спустя год Ольга продала свою долю соседке и отправилась забирать вещи в комнату моряка. Для порядка, заглянула и в свою бывшую комнату, тогда-то и выяснилось, что на кровати все годы лежала мумия их соседа.

Эксперты установили, что Михаил умер более 10 лет назад - скорее всего от сердечной недостаточности. Примечательно, что живущую в соседней комнате женщину трупный запах никак не смущал.