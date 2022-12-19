Ефимов: В Москве растет производство высокотехнологичной продукции

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих соцсетях о наращивании объемов производства промышленными предприятиями столицы. Всего их сегодня работает в городе более 3,5 тысячи. Треть из них создает высокотехнологичные товары. Сюда входят, например, лазеры, 3D-принтеры, роботы, микроэлектроника, системы мониторинга окружающей среды. При этом резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали около 90 городских высокотехнологичных компаний. Им полагаются различные преференции - уменьшение налога на прибыль, обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов, а также льготы по аренде земли. Сэкономленные суммы компании вкладывают в свое развитие. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, эти предприятия заняты разработкой и созданием инновационной продукции. Она находит широкое применение - в строительстве, городском хозяйстве, грузоперевозках, авиации, промышленности и других областях.

«Роботизированные производственные линии, дроны, искусственный интеллект помогают экономить временные, финансовые, человеческие ресурсы и увеличивать производительность, - отметил заммэра. - Применение инноваций на предприятиях позволяет освободить людей от работы на опасных для здоровья участках и управлять процессами дистанционно».

По его словам, город поддерживает такие производства.

«Только за первую половину 2022 году резиденты особой экономической зоны столицы сэкономили на налогах почти 400 миллиардов рублей, - пояснил Ефимов. - По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла более чем на треть».

КОНКРЕТНО

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» разработала и запустила промышленный удлинитель USB. С ее помощью оператор может полноценно управлять лазерной установкой на расстоянии 70 метров.

Еще одно столичное предприятие - «Смарт Системс» выпускает электронные ушные метки для маркировки животных. Это позволяет оптимизировать сельскохозяйственную деятельность.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что предприятия города активно работают и в сфере медицины.

«Промышленники предлагают широкий ассортимент инновационных разработок – от модернизированных кресел-кроватей до тренажеров для восстановления после травм и инсультов, - пояснил глава ведомства. - Продукцию для этой отрасли выпускают в том числе резиденты особой экономической зоны Москвы».

Например, столичный производитель в области нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс» создал тренажер для восстановления тонкой моторики рук после травм и инсультов. А городская мебельная фабрика «8 Марта» производит для больниц мебель, рассчитанную для тех, кто занят уходом за больными.