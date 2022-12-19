Последний пробный ЕГЭ в 2022 году для учеников из Москвы пройдет 20 декабря Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выпускники московских школ напишут последний пробный ЕГЭ в этом году 20 декабря. Им станет экзамен по математике базового уровня, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

Последнюю пробную контрольную работу в формате единого государственного экзамена ученики 11 класса напишут в своих школах. Базовый экзамен по математике обычно сдают те ученики, которым при поступлении математика не пригодится.

Сам же ЕГЭ по математике — один из двух обязательных экзаменов, который сдают все выпускники школ для получения аттестата. Единственное что предстоит выбрать — базовый или профильный уровень экзамена.

Ранее KP.RU писал, что пробные экзамены по обществознанию и химии написали около 28 тысяч московских школьников. Результаты сданных работ ученики смогут узнать в личном кабинете не позднее 27 декабря.