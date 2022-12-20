Владимир Ефимов: Московский завод будет выпускать кузовные компоненты для Haval

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» будет выпускать кузовные компоненты для китайской корпорации Haval, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Новое предприятие, построенное в районе Бирюлево Западное, 19 декабря открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Мощности современного комплекса позволяют наладить производство около 150 видов штампованных деталей и выпускать до 12 миллионов комплектующих в год. Такие объемы позволяют обеспечить запчастями 250 тысяч автомобилей российского и зарубежного производства.

«Компания не ограничивается соглашениями только с отечественными автопроизводителями и уже сейчас налаживает сотрудничество с зарубежными автомобильными концернами, - рассказал Владимир Ефимов. - В ноябре столичный завод подписал первый контракт с китайской автомобильной корпорацией на производство и поставку кузовных деталей. Для этого на предприятии сформировали группу с привлечением международных специалистов и уже начали работы по адаптации штамповой оснастки для производственных линий».

Новый завод – это полностью импортозамещающее производство. Для выпуска всех лицевых и структурных компонентов кузова предприятие использует только российское сырье.

«Сейчас на предприятии выпускают крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки, - сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - В перспективе компания планирует заняться производством деталей в сфере строительства, авиационной промышленности, а также для развития московской транспортной системы и дорожно-транспортной инфраструктуры».

Появление в Москве производственного комплекса ААТ будет способствовать локализации зарубежных производителей. Кроме того, продукция предприятия позволит обеспечивать высококачественными компонентами российские автомобильные заводы, например, «АВТОВАЗ». Планируется, что на базе предприятия будет создан первый в России центр компетенций по проектированию и производству штамповой оснастки.

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» работает на московском рынке уже 15 лет. Раньше предприятие располагалось на территории бывшего завода «ЗИЛ». После решения о его реорганизации производство было перемещено в другое здание. Новый комплекс построили с нуля в районе Западное Бирюлево. Земельный участок площадью в 3,25 гектара столичные власти предоставили компании на льготных условиях в рамках инвестиционного проекта по созданию современного промышленного комплекса.