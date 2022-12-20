Офсетные контракты позволят Москве более чем на 80% обеспечить российскими лекарствами окнобольных

Среди очередных офсетных контрактов договор об организации производства лекарств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичное правительство продолжает заключать новые офсетные контракты и организовывать конкурсы на заключение таких соглашений. Офсеты — долгосрочные договоры, по которым бизнес обязуется инвестировать средства в развитие производства, а заказчик — в данном случае в лице города — готов покупать выпускаемую продукцию. Среди очередных офсетных контрактов договор об организации производства лекарств для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

— Подобные контракты очень важны и полезны как для города, так и для самих производителей. Их плюсы очевидны: городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами. Так, например, после выхода производства на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва первой из регионов перешла на новые федеральные клинические рекомендации по лечению распространенных видов рака. Сделала это за три года, до установленного законом срока.

Ранее город подписала еще пять офсетов. По ним общий объем закупок составит 72,7 млрд рублей. Три предприятия, выпускающие изделия медназначения и лекарства, уже работают и представляют продукцию для нужд Москвы. Еще одно аналогичное в стадии строительства. Пятый контракт касается организации предприятия по выпуску детского питания.

Правительством столицы одобрены еще 11 конкурсов на заключение подобных соглашений. Пять из них в сфере фармацевтики.

— Победители конкурсов вложат не менее 5,5 млрд рублей в локализацию предприятий по производству жизненно важных лекарственных препаратов по более чем 80 международным непатентованным наименованиям, — поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.