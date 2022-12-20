Москвичам пообещали переменную облачность и до -8 градусов 20 декабря

Москвичам пообещали переменно облачную погоду и до минус 8 градусов 20 декабря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 20 декабря, в Москве ожидается переменная облачность. Как сообщается в ежедневном прогнозе на сайте Гидрометцентра России, осадков до наступления вечера не будет. Температура воздуха в столице ожидается в диапазоне 6-8 градусов мороза.

Скорость порывов ветра составит 3-8 метров в секунду, направление юго-западное. Атмосферное давление в городе понизится. Днем оно ожидается на отметке в 751 миллиметр ртутного столба, а после захода солнца еще упадет — до 748.

Ночью на 21 декабря прогнозируют 12-14 градусов ниже нуля. Ветер направление сохранит, но увеличит скорость до 5-10 метров в секунду. Местами ожидается небольшой снег. Небо будет облачным с прояснениями.

В течение всех суток на дорогах столицы прогнозируют гололедицу.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве начнут таять 22 декабря. В четверг и до субботы в городе ожидают температуру ноль и выше градусов.