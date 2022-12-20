Госинспекция по недвижимости будет выявлять незаконные елочные базары

Ежегодно в преддверии Нового года в Москве открывается свыше 200 елочных базаров Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мониторинг территории для пресечения незаконного размещения торговых точек будет проходить во всех административных округах Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Ежегодно в преддверии Нового года в Москве открывается свыше 200 елочных базаров. Они оформлены в едином стиле и размещены в каждом районе Москвы на специально оборудованных площадках.

«Точки продаж новогодних елей располагаются в городе на основании схемы размещения. Торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны. Инспекторы будут мониторить территорию и пресекать несанкционированное размещение елочных базаров. Также нарушителей предупредят о необходимости соблюдать требования законодательства», – сообщил Иван Бобров.

По окончании периода работы, начиная с 1 января, все елочные базары должны быть полностью демонтированы.