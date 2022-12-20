В московском парке «Кусково» обновили площадку для настольного тенниса Фото: mos.ru

В парке «Кусково» в Вешняках Москвы обновили площадку для настольного тенниса. Отдыхающие смогут играть на новых столах, выполненных из бетона, — такое оборудование относится к специальной уличной серию. Территорию благоустроили: уложили резиновую плитку, поставили скамейки и провели освещение. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадка для игры в настольный теннис состоит из 16 столов. Она расположена в запрудной части парка и никогда не пустует. Популярное место с момента появления ни разу комплексно не ремонтировали, проводились только небольшие поддерживающие мероприятия.

Покрытие площадки из резиновой плитки было уложено прямо на землю, из-за чего после зимы оно деформировалось и мешало игре. Старые столы местами уже повредились. Территория не была освещена, а поблизости не было необходимой инфраструктуры.

С просьбой привести в порядок площадку обратилась инициативная группа жителей.

Отмечается, что в ходе работ все деревья рядом сохранили. Размер площадки и количество столов оставили прежним, но изменилось их расположение. Был установлен крытый навес, под ним вдоль стенки расположили лавочки.

В ближайшее время планируют смонтировать также три стола для игры в шахматы.

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