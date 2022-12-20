Трёх краснокнижных амурских лесных котов конфисковали из квартиры на севере Москвы

Трёх амурских лесных котов конфисковали из квартиры на севере Москвы Фото: прокуратура Москвы

В квартире на севере Москвы, на первом этаже многоквартирного дома по адресу 5-й Войковский проезд, были обнаружены три краснокнижных амурских лесных кота. Животных конфисковали, о чём пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Головинская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаружения трёх краснокнижных животных в квартире, без документов и законных оснований на их содержание. Две самки дальневосточных лесных котов, а также один самец, были переданы в Центр реабилитации диких животных.

Виновной признана хозяйка квартиры. Её обвиняют по ст. 8.35 КоАП РФ, то есть уничтожение редких видов животных, либо действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания.

Женщине назначили наказание в виде 2,5 тыс. рублей штрафа, а также конфискации редких животных.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в московском Центре реабилитации диких животных успешно вылечили раненую в ДТП енотовидную собаку.