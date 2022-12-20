В МЧС Москвы порекомендовали отключать новогодние гирлянды на ночь

В МЧС Москвы порекомендовали отключать гирлянды на ночь Фото: Олег ЗОЛОТО

В управлении МЧС города Москвы дали советы, как минимизировать риски пожара из-за новогодних украшений. Об этом журналистам на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы рассказал главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС по столице Александр Бобров, передает Агентство городских новостей «Москва».

Так, стоит отключать гирлянды на ночь и при уходе из дома. Они должны быть заводского изготовления и исправны. Свечи зажигать на елке строго запрещено.

Также нельзя размещать елку вблизи отопительных приборов. Зеленая красавица не должна касаться стены и потолка, а также телевизоров и других нагревающихся приборов. Не стоит украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

— Если загорелась ель, обесточьте гирлянду в первую очередь, выведите людей и вызовите пожарных, — сказал Бобров.

Ранее KP.RU писал, что запрет на фейерверки в новогоднюю ночь в Москве оказался недопониманием. «Закон о тишине» касается других дней, ночь с 31 декабря на 1 января является исключением.