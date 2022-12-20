Эксперт: Благодаря развитию цифровой экономики в Москве сокращаются сроки получения жителями госуслуг

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До сих пор документы на жилую недвижимость, оформленные до 31 января 1998 года, можно было получить только в МФЦ на бумаге. Теперь эту услугу стало оформлять проще и легче - на портале mos.ru. Новостью поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

По данным властей, обращения за информацией об оформленных до появления ЕГРН правах на жильё стали одними из самых востребованных у москвичей. Ежегодно поступает до 25 тысяч таких запросов.

«Город ведет системную работу по цифровизации государственных услуг и сервисов, что делает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти удобнее – достаточно подать запрос на портале mos.ru, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Всего в столице предоставляют 28 государственных услуг, а также около 20 различных сервисов в имущественно-земельной сфере. Они популярны у москвичей и предпринимателей: ежегодно от них поступает около 1,3 миллиона обращений».

Эксперты считают, что постоянное развитие электронных услуг в столице делает их доступнее для москвичей.

«Возможность получить информацию о правах собственности на жилищные объекты на портале mos.ru - серьёзный шаг вперёд в направлении цифровизации услуг от города, - говорит Андрей Бархота, независимый экономист. - Данные документы широко применяются не только при осуществлении сделок купли-продажи и аренды жилья, но и во многих других случаях. Облегченное получение требуемых документов повысит доступность и простоту заключения сделок, формирования пакетов документов, а также расширит перечень услуг, доступных для москвичей онлайн».

По мнению президента МТПП Владимира Платонова, увеличение списка госуслуг, которые можно получить без визита в МФЦ, является устойчивым и очень позитивным признаком развития цифровой экономики в столице.

«Наш город в этих вопросах намного опережает многие европейские страны, где стояние в очередях за разного рода бумажными документами – совершенно обыденная история, - сказал Платонов. - Поскольку получение документов на объекты недвижимости является одной из самых востребованных услуг, будет не только сэкономлено время горожан, которые нуждаются в этой услуге; уменьшится поток посетителей в МФЦ, сократятся сроки получения гражданами госуслуг и в целом работа органов власти, подведомственных учреждений, станет еще более эффективной и оперативной».