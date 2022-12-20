Бездомного приговорили к 21 году тюрьмы за убийство троих человек в Москве 10 лет назад

Бездомного из Москвы приговорили к 21 году тюрьмы за убийство троих человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бездомного мужчину арестовали за кражу денег с банковской карты, однако затем выяснилось, что он виновен в куда более серьёзном преступлении. Задержанный убил троих человек в 2011 году, о чём сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

51-летний Илмырат Ишангулыев был приговорён Московским городским судом к 21 году в исправительной колонии строгого режима, по обвинению в убийстве троих человек и краже с причинением значительного ущерба (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Согласно материалам следствия, ночью 7 декабря 2011 года Ишангулыев находился в квартире на Холмогорской улице. У него случился конфликт со знакомым, на почве вспыхнувшей неприязни, и он задушил мужчину. Затем так же он поступил с другими людьми, находившимися в помещении - сожительницей убитого и её матерью.

Бездомного разыскивали более 10 лет, но попался он из-за того, что решил потратить деньги с чужой банковской карты, которую нашёл. 23 июня 2021 года Ишангулыев обнаружил карту в Волгограде, и совершил с неё 53 покупки на сумму более 12 тыс. рублей. После чего его задержала полиция.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве условный срок получил живодёр, решивший убить кошку своей сожительницы и попробовать её на вкус.