Суд взыскал с Данилы Козловского 400 тысяч рублей долга за апартаменты в элитном ЖК в Москве

Суд в Москве взыскал с актёра Данилы Козловского 400 тысяч рублей за неуплату за апартаменты Фото: Олег ЗОЛОТО

Популярный современный актёр Данила Козловский заплатит 400 тыс. рублей за долги по оплате своих апартаментов в элитном жилом комплексе «Современник». Претензии у компании возникли не только к Козловскому, но и другим жильцам. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Компания ООО «БЦ Машкова, 13» требовала с Козловского 804 тыс. рублей, однако суд снизил сумму неустойки вдвое, до 400 тыс. рублей. Причиной всего этого дела стали события годовой давности, когда фирма начала процедуру банкротства.

В ЖК «Современник», где проживает актёр, был назначен конкурсный управляющий, который потребовал от некоторых жильцов доплатить неустойку по договорам купли-продажи. Всего таких дел в картотеке суда 14 штук. Официальный представитель Козловского, Валерия Тарасова, тогда опровергала наличие у актёра долга перед компанией, и демонстрировала документы, подтверждающие отсутствие задолженности.

Однако Басманный суд Москвы, изучив предоставленные истцом документы, признал что актёр должен уплатить неустойку.

Ранее KP.RU сообщал более подробно о том, что актёр Данила Козловский попал в скандал по вопросам недвижимости, и должен крупную сумму за свои элитные апартаменты в Москве.