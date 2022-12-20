ЦОДД: Вечером 20 декабря дороги и улицы Москвы переполнены автомобилями на девять баллов из десяти

ЦОДД: Дороги и улицы Москвы переполнены автомобилями на девять баллов из десяти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер 20 декабря - не лучшее время для того, чтобы возвращаться с работы или отправляться в город на личном транспорте. Пробки в Москве на данный момент оцениваются в девять баллов из десяти, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта города, со ссылкой на данные ЦОДД.

Самыми проблемными участками, по традиции, стали Садовое кольцо, МКАД, ТТК, а также Энтузиастов, Каширское, Ленинградское и Ярославское шоссе. Водителям крайне рекомендуют отказаться сегодня от поездок на личном транспорте, и пересесть на общественный ради экономии времени. Также это поможет не подкреплять и без того обильные пробки.

Помимо прочего в ведомстве напомнили о базовых правилах безопасного вождения зимой. Не разгоняться, держать дистанцию до следующего впереди автомобиля, не отвлекаться от управления автомобилем и не совершать резких манёвров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, почти до полуночи 21 декабря.