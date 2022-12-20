Движение по двум полосам 65-го км МКАД затруднено из-за столкновения двух автомобилей

Движение по двум полосам 65-го километра МКАД затруднено из-за столкновения двух автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 20 декабря, на 65-ом километре Московской кольцевой автодороги, столкнулись два автомобиля. Это усложнило и без того тяжёлую обстановку на дорогах города. О происшествии сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как отмечают в ведомстве, обстоятельства происшествия, равно как и информация о пострадавших, пока неизвестны. Сообщается лишь о том, что экстренные службы города уже работают на месте случившегося ДТП.

Движение в районе столкновения автомобилей значительно затруднено. Действуют только три полосы МКАД из пяти, и водителей настоятельно просят заранее подумать о возможных путях объезда проблемного участка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20 декабря Москва столкнулась с девятибалльными пробками. Обстановка на дорогах напряжённая, и больше всего страдают основные транспортные артерии города, включая МКАД.