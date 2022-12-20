В Москве спасли кошку, запертую на два дня в автомобиле Фото: "КП" Архив

В Москве спасли кошку, которая оказалась заперта в припаркованной машине. Животное двое суток просидело внутри авто, пока ее не заметили неравнодушные люди.

Все произошло на улице Крылатские Холмы. Местные жители вызвали полицейские и спасателей, чтобы извлечь животное из ловушки. Поиски владельца машины ничего не дали, так что пришлось вскрывать машину, чтобы вызволить пушистика.

В Москве кошка 2 дня просидела в запертом автомобиле

Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца машины, чтобы выяснить, каким образом кошка оказалась забыта в салоне.

Жизни и здоровью домашнего животного ничего не угрожает. Его забрали к себе неравнодушные, сообщает "360".

Москвичей призвали осматривать автомобиль перед началом поездки из-за прячущихся кошек. Это поможет спасти жизнь уличного животного, которое забралось погреться, сообщает Москва 24.

Ранее кинолог рассказал, какие опасности подстерегают собак в зимнее время. Владельцу собаки следует обращать особое внимание на самочувствие собаки на улице. Так как помимо переохлаждения, животное может получить вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов, сообщает газета "Известия".