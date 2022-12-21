Багреева: Более 390 объектов исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

Мария Багреева. Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Москвы Мария Багреева сообщила об исключении 391 объекта из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Это результат проведенной правительством Москвы совместно с Росреестром работы по регулярной актуализации сведений об объектах недвижимости.

Напомним, решение принято на заседании президиума правительства Москвы. Как уточнила министр, уплату налога на имущество за 2022 год организации-собственники исключенных объектов будут вносить от среднегодовой стоимости.

Еще одно изменение - по запросу собственников в перечень на 2022 год внесли два нежилых здания. Они начали отвечать критериям перечня до 1 января 2022 года, но данные об этих сооружениях стали известны уже после его появления.

Министр отметила, что правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках недвижимости и обращения их владельцев.

«Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества», – сказала Мария Багреева.