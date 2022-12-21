Суд в Москве рассмотрит дело тренера по борьбе, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних

Суд рассмотрит дело тренера который обвиняется в насильственных действиях к несовершеннолетним Фото: Архив "КП"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении тренера по борьбе, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.

По данным следствия, тренер по борьбе на территории района Люблино, оставаясь с ребенком на непродолжительное время, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его.

Об этом ребенок рассказал родителям и они немедленно обратились в полицию. В ходе расследования правоохранителям удалось установить еще двух несовершеннолетних потерпевших.

53-летний мужчина признал свою вину полностью.

Его причастность к данному преступлению удалось доказать совокупностью собранных доказательств, а также это подтвердили проведенные судебные экспертизы.

Имеющихся доказательств стало достаточно и уголовное дело уже передано в суд.

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