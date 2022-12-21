Суд в Москве рассмотрит дело тренера по борьбе, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних

Суд рассмотрит дело тренера который обвиняется в насильственных действиях к несовершеннолетним
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении тренера по борьбе, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.
По данным следствия, тренер по борьбе на территории района Люблино, оставаясь с ребенком на непродолжительное время, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его.
Об этом ребенок рассказал родителям и они немедленно обратились в полицию. В ходе расследования правоохранителям удалось установить еще двух несовершеннолетних потерпевших.
53-летний мужчина признал свою вину полностью.
Его причастность к данному преступлению удалось доказать совокупностью собранных доказательств, а также это подтвердили проведенные судебные экспертизы.
Имеющихся доказательств стало достаточно и уголовное дело уже передано в суд.
Ранее KP.RU писал, что полиция проверяет трех школьников на факт пропаганды нетрадиционных отношений. Ученики распространяют видео, которое пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, сообщила в полицию заместитель директора этой школы.