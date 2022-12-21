Ефимов: В Москве модернизируют госуслугу для получения справок о правах на жилье

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о предстоящей модернизации госуслуги по предоставлению информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда. Сегодня она является самой востребованной в жилищной сфере, поскольку помогает оформить документы, нужные для операций с недвижимостью.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил изменения, позволяющие получить онлайн на портале mos.ru один из результатов этой услуги – копии документов о правах на объекты жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года.

«Услуга будет модернизирована, что упростит ее получение и сократит количество возможных ошибок», – отметил заммэра.

С апреля 2021 года горожане и юридические лица могут воспользоваться этой госуслугой только в «цифре» на mos.ru. Она предполагает не только выдачу архивных копий правоустанавливающих документов, но еще и таких справок:

- о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда;

- расширенной справки о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах с указанием реквизитов правоустанавливающих документов;

- о правах отдельного лица по состоянию на 31 января 1998 года;

- о переходе прав на объект жилищного фонда до 31 января 1998 года;

- об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что до начала модернизации были проанализированы самые частые ошибки, совершаемые горожанами при обращении за госуслугой. Среди них, к примеру, запрос документов о помещениях, находящихся за пределами столицы, заказ справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года для тех, кто родился уже после этой даты.

«Благодаря обновлению заявители получат необходимые подсказки или информационные сообщения, которые минимизируют количество совершаемых ими ошибок», – уточнил Гаман.

Напомним, информацию и документы о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье можно получить бесплатно в течение 14 рабочих дней без учета срока приостановки. Но в реальности документы часто выдают жителям быстрее, чем положено по регламенту. В среднем можно уложиться всего за полчаса!

Стоит отметить, что развитием онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах занимаются Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».