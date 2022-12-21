Приезжие похитили забытую сумку с 340 тысячами рублей на станции БКЛ «Хорошевская» в Москве

Двое приезжих похитили сумку с 340 тысячами рублей в Московском метро Фото: Иван ВИСЛОВ

На станции БКЛ «Хорошевская» к сотрудниками полиции обратилась 56-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что по неосторожности оставила сумку на скамейке с вещами и деньгами. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

В сумке было более 340 тысяч рублей наличными. Вернувшись на место, где оставила ценную сумку, женщина ничего не обнаружила.

Незамедлительно приступив к работе, сотрудникам УВД на Московском метрополитене удалось установить личности подозреваемых в краже. Ими стали уроженцы ближнего зарубежья. В Первом Пехотном переулке 22-летний и 31-летний мужчины были задержаны.

Правоохранители выяснили, что похитив сумку, они доехали на электропоезде до следующей станции, а позже разделили добычу в одном из Московских дворов. У задержанных при досмотре обнаружили 317 тысяч рублей, а остальное они уже успели потратить.

Остальное имущество из сумки они выбросили.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что задержан подозреваемый в убийстве мужчины в электропоезде. На допросе он полностью признался в содеянном.