Приезжие похитили забытую сумку с 340 тысячами рублей на станции БКЛ «Хорошевская» в Москве

Двое приезжих похитили сумку с 340 тысячами рублей в Московском метро
Фото: Иван ВИСЛОВ
На станции БКЛ «Хорошевская» к сотрудниками полиции обратилась 56-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что по неосторожности оставила сумку на скамейке с вещами и деньгами. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
В сумке было более 340 тысяч рублей наличными. Вернувшись на место, где оставила ценную сумку, женщина ничего не обнаружила.
Незамедлительно приступив к работе, сотрудникам УВД на Московском метрополитене удалось установить личности подозреваемых в краже. Ими стали уроженцы ближнего зарубежья. В Первом Пехотном переулке 22-летний и 31-летний мужчины были задержаны.
Правоохранители выяснили, что похитив сумку, они доехали на электропоезде до следующей станции, а позже разделили добычу в одном из Московских дворов. У задержанных при досмотре обнаружили 317 тысяч рублей, а остальное они уже успели потратить.
Остальное имущество из сумки они выбросили.
По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее KP.RU писал, что задержан подозреваемый в убийстве мужчины в электропоезде. На допросе он полностью признался в содеянном.