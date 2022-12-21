Синоптик Тишковец: мокрый снег, ледяной дождь и оттепель ожидаются в Москве 21-22 декабря

Синоптик Тишковец: мокрый снег, ледяной дождь и оттепель ожидаются в Москве 21 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 21 декабря в Москве прогнозируется ледяной дождь, примерно с 20:00. Продлится он в течение пары часов, сообщил в Telegram-канале «Часовой погоды» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На дорогах столицы будет скользко, поэтому синоптик призвал быть осторожными водителей и пешеходов.

Вечером Москву накроют осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, а после продолжится уже обычный дождь. В вечерние часы температура воздуха будет примерно около нуля градусов. В ночь на 22 декабря воздух может прогреться до двух градусов тепла.

Юго-западный ветер будет достигать значений в 4-9 метров в секунду, а вот значения атмосферного давления будут снижаться до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что с запада к Москве приближается теплый атмосферный фронт, поэтому в столице будет облачно и местами пройдут кратковременные осадки.