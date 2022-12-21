Ранее судимый мужчина напал на пенсионерку в Москве, украл у нее деньги и потратил их

Уже судимый житель Подмосковья выхватил кошелёк у пенсионерки в Москве Фото: ГУ МВД по Москве

Ранее уже неоднократно судимый житель Московской области напал на 71-летнюю пенсионерку возле подъезда в Москве. Он выхватил у женщины кошелёк и убежал, о чём пишет пресс-служба МВД России. Преступление записала камера домофона.

Женщина только-только подошла к подъезду своего дома, когда сзади к ней подбежал грабитель и выхватил кошелёк, который пенсионерка держала в руках. Пострадавшая погналась было за преступником, но тот быстро скрылся, и женщина обратилась в полицию.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого по приметам, описанным пенсионеркой, а также благодаря записи с камеры домофона, запечатлевшей, в том числе и лицо преступника. Грабителем оказался 36-летний житель Подмосковья, который уже неоднократно был судим в прошлом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ, подозреваемый пока получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, на время проведения расследования.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве приговорили к 21 году тюрьмы бездомного, который десять лет назад убил в столице троих человек.