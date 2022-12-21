В Пресненском районе Москвы демонтировали балкон, незаконно построенный на чердаке исторического здания

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самовольную реконструкцию здания 1937 года постройки в Центральном административном округе столицы. Фото: Shutterstock

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самовольную реконструкцию здания 1937 года постройки в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Восьмиэтажное здание находится в центре столицы по адресу: переулок Красина, дом 16, стр. 1. В настоящее время оно используется как комплекс апартаментов.

«Здание находится в собственности нескольких лиц и относится к нежилому фонду, так как апартаменты не считаются жилыми помещениями. Инспекторы установили, что в августе этого года на чердачном этаже был возведен балкон площадью 18 квадратных метров. При этом разрешительная документация на пристройку объекта не оформлялась, а земельный участок предоставлен в аренду без права возведения на нем временных и капитальных сооружений», – пояснил Иван Бобров.

Сейчас здание освобождено от незаконного сооружения силами контрольного ведомства.