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НовостиЭкономика21 декабря 2022 10:01

В Пресненском районе Москвы демонтировали балкон, незаконно построенный на чердаке исторического здания

Площадь балкона составляла 18 квадратных метров. Еще одна комната!
Павел ЧЕРНЫШОВ
Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самовольную реконструкцию здания 1937 года постройки в Центральном административном округе столицы.

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самовольную реконструкцию здания 1937 года постройки в Центральном административном округе столицы.

Фото: Shutterstock

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самовольную реконструкцию здания 1937 года постройки в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

Восьмиэтажное здание находится в центре столицы по адресу: переулок Красина, дом 16, стр. 1. В настоящее время оно используется как комплекс апартаментов.

«Здание находится в собственности нескольких лиц и относится к нежилому фонду, так как апартаменты не считаются жилыми помещениями. Инспекторы установили, что в августе этого года на чердачном этаже был возведен балкон площадью 18 квадратных метров. При этом разрешительная документация на пристройку объекта не оформлялась, а земельный участок предоставлен в аренду без права возведения на нем временных и капитальных сооружений», – пояснил Иван Бобров.

Сейчас здание освобождено от незаконного сооружения силами контрольного ведомства.