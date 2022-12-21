В строительной бытовке в Москве нетрезвый мужчина избил свою сожительницу до смерти

44-летний обвиняемый показывает, как избивал свою сожительницу Фото: Следственный комитет России

Вечером 16 декабря 2022 года в строительной бытовке на улице Бочкова в Москве, обнаружили тело 37-летней женщины Криминалисты отметили, что погибшая умерла насильственной смертью. По подозрению в убийстве задержали сожителя женщины, который позже в содеянном сознался. Об этом рассказал СК Москвы в телеграм-канале.

Во время допроса 44-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ревности он жестоко избил свою возлюбленную. По словам мужчины, спать они легли вместе, в этот момент женщина была еще жива. Когда же он проснулся, любимая лежала на полу мертвая.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Сейчас с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

За убийство собственной сожительницы задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина зарезал жену из-за ревности. После этого он решил, что и ему жить незачем и оставил записку для матери супруги.