ЦОДД: 6-9-балльные пробки останутся в Москве до конца 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД, в Москве началась традиционная предновогодняя загруженность дорог. Люди катаются по магазинам, закупают продукты и подарки, посещают предпраздничные мероприятия, так что пробки останутся с москвичами до конца 2022 года. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как сообщают в ведомстве, до вечера 31 декабря вряд ли рассеются пробки в Москве, которые будут варьироваться на протяжении каждого дня от 6 до 9 баллов. Помимо предпраздничной суеты если ещё две причины - гололедица и рост числа ДТП, из-за чего и проехать сложнее, и водители стараются сбавлять скорость и ехать осторожнее, что совершенно правильно.

До конца года час пик, который традиционно начинается в районе 18:00, сдвигается на более раннее время. Движение прогнозируемо будет осложнено на МКАДе, ТТК, и особенно около торговых центров Москвы.

Водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях, а если избежать этого не получится - постараться выезжать на улицы города в позднее время, когда большая часть автомобильного потока рассасывается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20 декабря Москва застряла в десятибалльных пробках, из-за которых полностью встали многие основные транспортные артерии города.