Собянин: Для возобновления работы завода «Москвич» потребовалось всего полгода, фото: соцсети Сергея СОбянина

Для того чтобы возобновить и наладить стабильное производство на заводе «Москвич» понадобилось всего шесть месяцев, а в дальнейшем производство планируют превратить в центр большого кластера автомобилестроения в России. Об этом 21 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин, во время ежегодного отчёта в Мосгордуме.

Как отметил чиновник, уход иностранного бизнеса оставил беспризорными большие мощности, которые были брошены прежними владельцами на произвол судьбы. Российские предприниматели всего за полгода отладили производство под себя, и это только начало. В дальнейшем на его базе создадут основу для крупнейшего кластера, занимающегося производством автомобилей как на бензиновом, так и на электродвигателе.

Собянин также отметил, что большого роста добились и другие сферы, не только автомобилестроение. Например, фармацевтика, в Москве уже формируется один из крупнейших кластеров в стране, и начато производство новых препаратов, которые раньше закупались за границей. Успехов добились и в сфере общепита, взять хотя бы тот же бренд «Вкусно - и точка!», в рекордные сроки восстановивший и адаптировавший базу ушедшего «Макдоналдса». Всего за год в Москве появилось более 500 новых ресторанов и кафе разного плана, от общепита до дорогих заведений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что новый «Москвич» в столице можно будет купить в 11 автомобильных салонах, а его стоимость составит порядка двух миллионов рублей.