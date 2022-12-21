Маму с маленьким ребенком госпитализировали после плавания в частном бассейне в Москве Фото: прокуратура Москвы

Во время занятия плаванием в частном бассейне на улице Большая Почтовая в Москве малолетний ребенок и его мать резко почувствовали себя плохо. Как рассказали в прокуратуре столицы, пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации, мама с малышом почувствовали резкий запах. После этого они обратились за медицинской помощью. Их доставили в одну из больниц столицы.

Детали произошедшего устанавливают. Басманная межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, организованной правоохранителями по данному факту.

Ранее в бассейне фитнес-клуба в Москве утонула дочь актера Владимира Конкина. Как писал KP.RU, девушку пустили в зал в нетрезвом виде. Также следователей заинтересовало отсутствие медсестры и спасателя. По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека осудили владелицу фитнес-центра.