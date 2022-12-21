В Москве ревнивец устроил стрельбу в офисе продаж недвижимости Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве ревнивец открыл стрельбу из пистолета в офисе продаж недвижимости. ЧП произошло на Ленинградском проспекте 20 декабря.

В тот день в помещение около 16 вечера вошел мужчина и заявил 39-летнему менеджеру, что встречается с одной из сотрудниц офиса.

На работу ревнивец пришел не просто так, а чтобы расставить точки над «i» - мужчина уверен, что к его возлюбленной пристает коллега. Для пущей убедительности, он достал пистолет.

Испугавшись, менеджеры попытались скрыться за мониторами, а кто-то спустился под стол. После этого злодей выстрелил пару раз в воздух. Возможно, он продолжил бы стрельбу, но оружие заклинило.

Нескольких секунд, пока мужчина разбирался с пистолетом, хватило, чтобы люди бросились бежать. Ревнивец погнался за соперником и был скручен сотрудниками агентства.

Как стало известно сайту mk.ru, стрелком оказался 34-летний москвич, по профессии массажист. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах”.

В обстоятельствах разбираются стражи порядка. Примечательно, что девушка никак не попыталась остановить ревнивца и объяснит ситуацию.