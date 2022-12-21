Автобусная остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» в Москве не будет работать 22 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановка общественного транспорта «Метро «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице, в сторону станции метро «Лубянка», не будет действовать 22 декабря, с 08:00 до 15:00. Причиной стала подготовка к некоему городскому мероприятию, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве предупреждают, что автобусы и троллейбусы не будут останавливаться на этой остановке, и просят пассажиров пользоваться соседними остановками общественного транспорта. Например: «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Воздвиженка для маршрутов м2 и м7, «Манежная площадь» для маршрутов м6, м9 и е10, «Метро «Охотный Ряд» для маршрута м1.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, чтобы каждый житель столицы мог посетить какие-либо мероприятия, провести время с друзьями и родными, а потом спокойно добраться до дома.