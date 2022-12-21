Наталья Сергунина поздравила победителей детского конкурса «Про мой район»

Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В Москве стали известны лауреаты детского конкурса «Про мой район», посвященного изучению истории и развитию творческого потенциала у ребят. Участники от восьми до 15 лет присылали рисунки, видеоролики и рассказы об интересных местах в разных частях столицы. Жюри определило 61 победителя, они получили призы и памятные подарки. Конкурс проводился под эгидой программы Мэра Москвы «Мой район», цель которой — создание комфортной среды и системное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

«Личность человека формирует в том числе окружающая его среда. Если рядом есть двор с хорошей игровой площадкой, современный парк, библиотека и творческая школа, то у ребенка будет больше возможностей для всестороннего развития. Такие конкурсы как раз показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район. Ребята прислали нам почти две тысячи работ. Они рисовали и фотографировали локальные достопримечательности, рассказывали об их истории, снимали видео и составляли экскурсионные маршруты по любимым местам рядом со своим домом», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Конкурс проходил по шести основным направлениям: рисунок, видеоролик, экскурсионный маршрут, комикс, фото и рассказ, кроссворд. Задачей участников было представить свой район, используя один из предложенных форматов. В связи с большим количеством заявок организаторы добавили девять дополнительных номинаций, что позволило расширить список победителей. В частности, появилась категория «Самый юный участник», а также «Самый дружный коллектив» для творческих студий и школ.

«Уверена, что конкурс “Про мой район” повысит интерес подрастающего поколения к изучению исторического и культурного наследия нашего города и его районов. Вместе с тем это позволит ребятам узнать о современном развитии Москвы: о важности сохранения локальных объектов и создании комфортной городской среды», — отметила член жюри, заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова.

В рамках конкурса для всех желающих проводились бесплатные мероприятия от партнеров — интерактивной студии «Фанерон. Город мечты», проекта «Гуляем по Москве», районных центров «Место встречи». Например, было организовано 40 экскурсий. Также состоялись обучающие интенсивы и мастер-классы по рисованию.