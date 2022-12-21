Несколько экзотических животных изъяли из зоомагазина на Марксистской улице в Москве Фото: прокуратура Москвы

Московская прокуратура изъяла из зоомагазина, расположенного на улице Марксистской, несколько экзотичных видов животных, на которые у руководства магазина отсутствовала документаций, подтвердившая бы законность приобретения. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Прокуроры выяснили, что владелец магазина занимается продажей и содержанием на витринах редких видов животных, не имея на это ни разрешения, ни документов на самих зверей. В итоге специалисты осмотрели магазин, и изъяли из него двух тамаринов разных подвидов, игрунку белоухую, александрийского попугая и черепаху. Все животные были переданы на передержку.

В ведомстве отметили, что один из тамаринов и игрунка являются видами, находящимися под угрозой исчезновения. Их защищает международная Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Возможно, все изъятые животные будут отданы в Московский зоопарк, пока что этот вопрос ещё решается.

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