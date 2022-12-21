Третий день подряд дороги Москвы стоят в девятибалльных пробках Фото: Евгения ГУСЕВА

Московских автомобилистов настоятельно просят отказаться от поездок на своей машине, и пользоваться общественным транспортом, так как столица уже третий день застревает в девятибалльных пробках, которые иногда и до 10 баллов вырастают. 21 декабря - не исключение, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как и всегда, больше всего страдают крупные транспортные артерии Москвы: МКАД, ТТК, Садовое кольцо, Ленинградское, Каширское, Ярославское шоссе, а также шоссе Энтузиастов. Также стоят и центральные улицы города - по вечерам в центр лучше не ездить.

Как отметили в ведомстве, вечером 21 декабря в Москве ожидается мокрый снег и гололедица, что ещё больше усугубит ситуацию на дорогах. Общественный транспорт, в отличие от частного, работает штатно и часто имеет выделенные полосы движения, не говоря о метро, поэтому власти города призывают пользоваться им.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20 декабря все основные магистрали Москвы встали в пробках. Сперва заторы оценивались в девять баллов, но позже движение остановилось почти полностью, достигнув десяти баллов.