Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы носить маски в общественных местах из-за гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: Жителям Москвы рекомендуется носить маски в общественных местах из-за гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость гриппом в Москве остаётся серьёзной, и заметно превышает пороги нормы. По-прежнему болеют в основном трудоспособные граждане и подростки, и в столичном Роспотребнадзоре сообщили о том, что всем жителям города рекомендуется ношение масок в общественных местах.

Ношение масок необходимо для профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, поэтому специалисты советуют вспомнить времена массовых ограничений из-за коронавируса, и носить маску в любых общественных местах, включая транспорт. Также горожан просят соблюдать социальную дистанцию, часто мыть и обрабатывать руки, исключить присутствие больных людей в коллективе.

Несмотря на эту рекомендацию, в Роспотребнадзоре отметили, что обстановка постепенно стабилизируется. Заболеваемость всё ещё высокая, однако она уже выходит на плато, и дальше начнётся поэтапное снижение. Сейчас в Москве заболевают около 20,1 % всего населения.

Ранее KP.RU сообщал о том, на какие опасные симптомы, проявляющиеся при гриппе и ОРВИ, стоит сразу обратить внимание и вызвать врача незамедлительно.