Заммэра Ефимов: В Москве выручка учреждений культуры и искусства выросла почти вдвое

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте оборотов в сфере культуры и искусства в столице.

«В январе – ноябре 2022 года выручка зарегистрированных в Москве учреждений культуры и искусства составила более 58 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Это почти на 90 процентов превысило показатель за аналогичный период прошлого года».

По его словам, оборот театров и концертных залов поднялся на 97 процентов - до 45 миллиардов рублей. В музеях – на 60 процентов, до восьми миллиардов рублей. Основной причиной роста выручки в этой сфере стал повышенный спрос почти на все ее услуги. В этом году с января по ноябрь театры, концертные залы и другие культурные площадки города выдали более 19 миллионов чеков, то есть в два раза больше, чем за те же месяцы в прошлом году. В столичных музеях посетителей стало больше на 55 процентов. Количество транзакций в них дошло до цифры в девять миллионов.

Отели тоже не отстают. Их выручка выросла примерно на треть. Некоторыми деталями поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. С января по ноябрь этого года оборот гостиниц столицы увеличился на 17 процентов по сравнению с цифрами годом ранее. Сейчас сумма достигла почти 83 миллиарда рублей. Чаще бывали горожане и в ресторанах, и кафе. Выручка общепита составила примерно 476 миллиардов рублей – на 40 процентов больше, чем за то же время в 2021-м.

Стабильно растет и оборот туризма. Компании в этой сфере заработали сейчас на 32 процента больше, чем годом ранее. Их выручка достигла 614 миллиардов рублей. В 2022-м жители других городов страны чаще выбирали для своих поездок разные российские регионы. Среди них Москва стала одним из самых популярных мест отдыха.

В этом году столичные отели выдали почти 15 миллионов чеков – на 10 процентов больше, чем год назад. В общепите прирост достиг 24 процента – до 728 миллионов чеков. В туристических компаниях увеличение числа транзакций составило почти 40 процентов. Сумма выросла до 52 миллионов.