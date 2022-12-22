В Москве рассказали об онлайн-проектах для жителей и бизнеса по защите от мошенников

Фото: Shutterstock

В столице представили два информационных проекта для защиты от мошенников. Их подготовили Правительство Москвы и Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, одна из новинок рассчитана на широкую аудиторию, вторая - на предпринимателей.

«От мошеннических схем страдают и граждане, и бизнес-сообщество, особенно небольшие компании. Чтобы повысить свою защищенность, важно быть информированным — знать, как действовать в той или иной ситуации. Специалисты Правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов», — отметила Наталья Сергунина.

Первый проект - «Перезвони сам». Им смогут воспользоваться все желающие обезопасить себя от аферистов. Чтобы разобраться в их методах и уловках, достаточно изучить на сайте инструкции, разборы и другие материалы, а также примеры реальных ситуаций. Здесь же опубликован справочник телефонных номеров банков и ведомств, который поможет проверить слова звонившего. В разделе «Полезная информация» - памятки для разных случаев, например, вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудником банка.

Кроме того, на обучающих вебинарах желающие могут послушать экспертов. Они объяснят, как действуют мошенники и что нужно делать для защиты от них. Первое занятие - 27 декабря. Запись уже открылась на странице проекта.

Второй проект - «Защити свой бизнес от мошенничества». Его разместили на городском портале для малого бизнеса. Предприниматели могут узнать о самых частых манипуляциях, которые используются против компаний. Сюда входят фальсификация электронной подписи, подделка платежек и сайтов, кража данных и другие незаконные приёмы.

На сайте также действует бесплатный онлайн-сервис «Проверка контрагента». С его помощью можно защитить компанию от возможных проблем в бизнесе. Сервис содержит информацию о потенциальных или действующих партнерах — их бухгалтерской и финансовой отчётности, наличии арбитражных дел и других факторах риска.