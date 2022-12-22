В Гидрометцентре рассказали, как долго в Москве продолжится оттепель

Синоптик рассказал, когда в Москве грядут новые морозы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптик Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Московском регионе продлится до конца недели. С 26 декабря в столицу и Подмосковье придут новые морозы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра рассказал ТАСС.

Со следующего понедельника в столичном регионе похолодает на 5-7 градусов. На этом закончится оттепель, которую наблюдать будут до конца этой недели.

По словам метеоролога Романа Вильфанда, с четверга по воскресенье погода днем будет примерно одинаковой. 26 декабря ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра на северо-западное.

При этом по данным Гидрометцентра, 22-24 декабря днем в Московском регионе прогнозируют 1-3 градуса тепла, в воскресенье от нуля до пяти градусов мороза. 26 декабря ожидается 5—10 градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что ночью и утром 22 декабря из-за ледяных дождей в столичных аэропортах отменили и задержали более 60 авиарейсов.