Дептранс призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за непогоды и пробок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилистам Москвы в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города порекомендовали отказаться от поездок на личных машинах. Причиной тому стали дождь, гололед и транспортные заторы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе напомнили, что в Москве действует экстренное предупреждение по погоде из-за мокрого снега, дождя и гололедицы. При этом фиксируется потепление.

— Изменение погоды, плохая видимость, снижение общей скорости из-за гололеда, резкие маневры могут стать причиной аварии, — предупреждают автомобилистов.

В ведомстве попросили водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и помнить о сокращении тормозного пути.

Сейчас шестибалльные пробки наблюдают по направлению в центр на Ярославском и Дмитровском шоссе, Волгоградском проспекте и МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Также отмечается, что в связи с предновогодними праздниками вечерний час пик начнется раньше обычного, пробки ожидаются до 9 баллов. Особенно сложная ситуация будет в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на магистралях по направлению в область.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице оттепель продолжится до конца недели.