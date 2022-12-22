Синоптик «Фобоса» Котилевская предупредила москвичей о тумане и потеплении до трех градусов 22 декабря

Москвичам рассказали о погоде 22 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Алина Котилевская рассказала РИА Новостям в четверг, 22 декабря, туман и до трех градусов тепла. В течение дня ожидаются небольшие осадки.

— Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице — плюс 1-3 градуса, — рассказала Котилевская.

По прогнозу метеоролога, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы, в течение дня оно сильно меняться не будет. Показатели составят 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что из-за утренней непогоды, а также традиционных предновогодних пробок в столице водителям Москвы порекомендовали пересесть на общественный транспорт. В регионе идет мокрый снег с дождем, на дорогах гололед и гололедица.