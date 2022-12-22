Общее количество выпавших осадков за декабрь в Москве приблизилось к двух месячной норме

Общее количество выпавших осадков за декабрь в Москве приблизилось к двум месячным нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее количество выпавших осадков за декабрь в Москве вплотную приближается к двум месячным нормам, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом синоптик написал в своем телеграм-канале.

Александр Шувалов рассказал, что за прошедшую ночь в Москве наблюдали сразу несколько видов осадков: снег, снег с дождем, ледяной и обычный дожди. В общей сложности к утру выпало от 4 до 9 миллиметров осадков.

Также выпавшие осадки «создали» гололед толщиной в несколько миллиметров и вызвали гололедицу на дорогах. Дожди смыли от трех до пяти сантиметров сугробов.

— Но вот сразу после полуночи температура перешла в плюсовую область, пошел чистый дождь и можно ожидать, что в ближайшие часы он смоет и растопит ночной лед, — отметил Шувалов.

Оттепель синоптик спрогнозировал до субботы включительно. В воскресенье в столице начнутся похолодания. В понедельник и вторник прогнозируют пик морозов: от 5 до 10 градусов ниже нуля. В среду, 28 декабря, в столице пройдет очередной снегопад, сугробы вновь вырастут. На Новый год Москва будет укрыта снежным покровом.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков Новый год жители столицы встретят с морозом, но скорее всего без снегопада.