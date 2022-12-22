Девочку-подростка госпитализировали после наезда поезда у железнодорожной станции «Мещерская» в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 20 декабря возле станции Киевского направления МЖД «Мещерская» в столице поезд наехал на подростка. Пострадавшая — 14-летняя девочка. С травмами ее госпитализировали, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СКР Анастасии Глущенко.

Сообщается, что ЧП случилось на 13 километре главного пути перегона «Очаково» - «Солнечная». Подробности произошедшего не раскрывают. Девочку в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства управления.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина упал под поезд на железнодорожной станции Фили в Москве. Он выжил, но в тяжелом состоянии попал в руки медиков.