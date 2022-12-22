Декабрь 2022 года стал самым влажным с начала XXI века в Москве

Декабрь 2022 года стал самым влажным с начала XXI века Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала декабря 2022 года выпало аномально большое количество осадков. Этот месяц уже стал самым влажным в XXI веке. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

За прошедшую ночь в столице выпало еще примерно 11 миллиметров осадков. С начала месяца в осадкомеры попало уже 89 миллиметров осадков. Такие показатели составляют почти две месячные нормы декабря.

Наступившие оттепели и дожди продолжают уменьшать снежный покров и за ночь его стало на 5 сантиметров меньше. Теперь его высота стала на отметке в 26 сантиметров.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о потеплении до трех градусов 22 декабря. Также в течение дня могут быть небольшие осадки. Атмосферное давление будет ниже нормы.