Ледяной дождь в Москве не помешал движению поездов «Аэроэкспресс»

Ледяной дождь не помешал движению поездов «Аэроэкспресс» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода 22 декабря не повлияла на работу поездов «Аэроэкспресс» в Московском регионе. Составы на всех направлениях курсируют по расписанию, рассказали в пресс-службе компании.

С вечера 21 декабря до утра 22 декабря в столице шел ледяной дождь. «Аэроэкспресс» принял все необходимые меры для, того, чтобы поезда ходили бесперебойно. Также было обеспечено комфортное обслуживание пассажиров.

Отмечается, что ежегодно перед зимним сезоном компания планово проверяет все электропоезда и терминалы. Их подготавливают к работе в условиях низких температур. Также в течение всего зимнего сезона токоприемники обрабатывают антигололедной смазкой.

В «Аэроэкспрессах» установлены климатические системы и тепловые завесы. Их регулярно убирают, а входная группа имеет специальное напольное покрытие, очищающие подошвы обуви.

В терминалах также поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка.

Ранее KP.RU писал, что из-за ледяного дождя ночью и утром 22 декабря отменили и задержали более 60 авиарейсов в московских аэропортах.