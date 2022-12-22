Восстановлен фасад освобожденного от самостроя здания у станции МЦД-2 Бутово в Москве

Источник: Госинспекция по недвижимости Москвы

В столичном районе Южное Бутово отремонтировали здание после демонтажа незаконных пристроек. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

В рамках обследования территории Юго-Западного административного округа специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконные пристройки к зданию, расположенному по адресу: ул. Джанкойская, д. 1, стр. 4, 5.

«В одноэтажном здании 1958 года постройки, оформленном в частную собственность, размещались магазины и предоставлялись бытовые услуги, – уточнил Иван Бобров. - Самовольно возведенные к нему пристройки по требованию ведомства были ликвидированы силами владельца. Однако после демонтажа строение имело неприглядный внешний вид. Совместно с собственником здания было принято решение восстановить фасад».

В результате строение было не только возвращено к первоначальному виду, но и отремонтировано.