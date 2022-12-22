Александр Толмачёв: «Поправки к закону о такси – против бюрократии»

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Закон, который на настоящий момент регулирует эту область, принят более десяти лет назад и не принимает во внимание новые реалии, например, работу агрегаторов. Во время заседания были рассмотрены поправки к законопроекту.

Как отметил депутат Александр Толмачёв, один из авторов принятых Госдумой поправок, они направлены в том числе против бюрократии, избыточных действий и документов, которые только осложняют и без того непростую работу таксистов.

Александр Толмачёв: «Поправки, которые в итоге были приняты, подготовили не только коллеги-депутаты (что важно, от разных фракций), но и сенатор, и заксобрание Нижегородской области. Дума работает со всей страной. В процесс обсуждения любого законопроекта, тем более такого яркого, вовлечены регионы, множество организаций. Только так можно прийти к истине – вместе обсуждая точки зрения, споря и в итоге находя тот вариант, который пойдёт всем на пользу и будет действительно лучшим».