Карета скорой помощи и такси столкнулись на юго-западе Москвы Фото: Дарья ПУТЕЙКО

ДТП с участием такси и скорой помощи произошло на юго-западе Москвы. Об этом пишет «Москва24». Источник сообщает, что авария серьезная.

В столичном МВД со ссылкой на ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.

Авария произошла днем 22 декабря на пересечении улицы Паустовского и Новоясеневского проспекта. Столкнулись автомобиль такси и карета скорой помощи.

На место уже прибыли оперативные службы, в том числе и пожарный расчет.

Причины и обстоятельства аварии остаются пока невыясненными. Также нет информации о затруднении движения на указанном участке дороги.

Ранее в Москве столкнулись четыре автомобиля. Как писал KP.RU, авария произошла на внутренней стороне 71-го километра МКАД. Среди участников аварии две легковушки и два грузовых автомобиля. Зачинщиком аварии стал один из водителей легкового транспорта. Из-за его внезапных маневров фуру развернуло и понесло на другие машины.